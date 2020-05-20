Депутат Госдумы предложил назначать льготы военных медикам, работающим с коронавирусом

По мнению Власова, медикам необходимо назначить социальные гарантии, так как во время пандемии коронавирусной инфекции они приняли на себя главный удар.

«Сейчас в России действуют очень широкие меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, сотрудников органов внутренних дел… Считаю необходимым включить медработников в этот статус и распространить действие существующих льгот и мер поддержки на сотрудников медучреждений, принимающих участие в борьбе с COVID-19, и на членов их семей», — пояснил депутат.

Военнослужащие и их семьи имеют различные льготы. Например, дети военных имеют первоочередное право зачисления в дошкольные учреждения, а дети погибших военнослужащих и сотрудников полиции обладают первоочередным правом зачисления в вузы.

Помимо этого участники боевых действий освобождены от уплаты налога на имущество, если оно не используется для предпринимательской деятельности, и могут получить 50%-ную скидку на оплату услуг ЖКХ.