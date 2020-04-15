Депутат Госдумы предложил компенсировать оплату парковочных абонементов

Парламентарий заявил, что из-за введенного режима самоизоляции большинство жителей Москвы не могут пользоваться своими автомобилями, значит, и оплаченным парковочным абонементом.

«Справедливой компенсацией будет возмещение стоимости абонемента в размере 20% лицам, которые не пользовались данным абонементом в течение действия особого режима на территории Москвы», — подчеркнул Власов.