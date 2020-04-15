Депутат Госдумы предложил компенсировать оплату парковочных абонементов
Василий Власов, депутат Госдумы, предложил компенсировать москвичам часть стоимости годовых парковочных абонементов. Свое предложение он отправил Максиму Ликсутову, главе столичного Дептранса. Об этом написал RT.
Парламентарий заявил, что из-за введенного режима самоизоляции большинство жителей Москвы не могут пользоваться своими автомобилями, значит, и оплаченным парковочным абонементом.
«Справедливой компенсацией будет возмещение стоимости абонемента в размере 20% лицам, которые не пользовались данным абонементом в течение действия особого режима на территории Москвы», — подчеркнул Власов.