Депутат Госдумы после стрельбы в Карабахе посоветовал «не играть с миротворцами»

Российские миротворцы пришли в Нагорный Карабах, чтобы не допустить повторного огня в регионе. Они не позволят повториться событиям 11 декабря, когда там произошла перестрелка. Такое мнение высказал депутат Госдумы Владимир Водолацкий.

«После инцидента 11 декабря российские миротворцы приняли меры, чтобы такого больше не повторялось. Руководство миротворческих сил — опытные генералы, которые координировали боевые действия в Сирии в качестве советников. Сегодня ситуация находится под жестким контролем», — заверил Водолацкий в комментарии «НСН».

Он отметил, что Минобороны РФ находится на связи с военными из Азербайджана и Армении. Парламентарий считает, что если в Карабахе начнутся военные действия, то группировку миротворцев можно будет усилить. При это маловероятно, что такая необходимость появится.

«Уверен, что никто из них не понесет потери, так как есть понимание, что с миротворцами лучше не играть в опасные игры», — заключил Водолацкий.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за принадлежность Нагорного Карабаха разгорелся с новой силой в конце сентября. В регионе начались боевые действия. Они прекратились только после трехстороннего соглашения между Баку, Ереваном и Москвой.

Однако недавно стало известно, что в середине декабря произошли бои в Гадрутском районе региона около сел Хцаберд и Хин Таглар, написала «Газета.ru». Российским миротворцам удалось пресечь конфликт. Тем не менее есть информация о погибших военных и пострадавшем мирном жителе.