Депутат Госдумы после стрельбы в Карабахе посоветовал «не играть с миротворцами»
«После инцидента 11 декабря российские миротворцы приняли меры, чтобы такого больше не повторялось. Руководство миротворческих сил — опытные генералы, которые координировали боевые действия в Сирии в качестве советников. Сегодня ситуация находится под жестким контролем», — заверил Водолацкий в комментарии «НСН».
Он отметил, что Минобороны РФ находится на связи с военными из Азербайджана и Армении. Парламентарий считает, что если в Карабахе начнутся военные действия, то группировку миротворцев можно будет усилить. При это маловероятно, что такая необходимость появится.
«Уверен, что никто из них не понесет потери, так как есть понимание, что с миротворцами лучше не играть в опасные игры», — заключил Водолацкий.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за принадлежность Нагорного Карабаха разгорелся с новой силой в конце сентября. В регионе начались боевые действия. Они прекратились только после трехстороннего соглашения между Баку, Ереваном и Москвой.
Однако недавно стало известно, что в середине декабря произошли бои в Гадрутском районе региона около сел Хцаберд и Хин Таглар, написала «Газета.ru». Российским миротворцам удалось пресечь конфликт. Тем не менее есть информация о погибших военных и пострадавшем мирном жителе.