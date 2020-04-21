Депутат Госдумы попросил правительство помочь деньгами всем безработным

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой расширить меры поддержки для безработных. Нилов предложил выплатить всем этим людям по 12 130 рублей.

Об этом сказано в письме депутата к главе Кабмина. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости». Нилов в своем послании сослался на постановление правительства №435.

В нем сказано о том, что с 1 марта 2020 года всем уволенным и признанным безработными россиянам положено пособие по безработице. Речь идет о ежемесячной выплате 12130 рублей с апреля по июнь 2020 года. Согласно документу, исключение составляют люди, уволенные из-за каких-либо трудовых нарушений.

Глава комитета отметил, что одобряет такое решение властей. Однако «во избежание дискриминационного подхода при назначении пособий по безработице», учитывая трудную ситуацию на рынке вакансий и для снижения социальной напряженности в обществе Нилов считает правильным выплачивать эти деньги всем людям без работы.

Ранее другой депутат, Олег Нилов, заявил, что трудовых мигрантов из-за пандемии нужно отправить на родину. По его словам, в России они могут остаться без еды и медицинской помощи. Не исключено, что такое положение дел подтолкнет их к преступной деятельности.