Депутат Госдумы попал в реанимацию с ковидом

Один из заболевших коронавирусом депутатов Госдумы оказался в реанимации. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Еще один депутат в реанимации в связи с коронавирусом», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости». Имени заболевшего Володин не назвал.

На прошлой неделе председатель Госдумы также сообщал, что один из парламентариев находится в реанимации.

На этой неделе стало известно о смерти депутата, Героя СССР Николая Антошкина. Ему было 79 лет. Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов рассказал, что у Антошкина был COVID-19.

Известно, что около 50 парламентариев собираются сделать прививку от коронавируса. Прививки себе сделали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и Сергей Неверов.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Врачи используют препарат Центра имени Гамалеи «Спутник V» и вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

В скором времени в России зарегистрируют третью вакцину. Ее разработали в Центре имени Чумакова. Документы на регистрацию уже поступили в Минздрав РФ.