Депутат Госдумы пообещал поддержать стримеров и гейм-разработчиков

Депутат Госдумы от партии «Новые люди», член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев провел встречу с сооснователем проекта Atom Community Даниилом Смирновым, сообщил «Ридус».

Итогом встречи стало решение об организации дискуссионной площадки с участием представителей российского парламента и игрового сообщества.

Игры, по мнению депутата, должны оставаться вне политики. В нынешней ситуации российские гейм-разработчики и предприниматели нуждаются в особой поддержке. В этом случае можно рассчитывать на «импортозамещение» в игровой индустрии и IT-сфере.

«Из-за того, что многие западные игроки ушли с рынка, отечественным разработчикам просто необходимо объединиться», — уверен Антон Ткачев.

Депутат предложил совместно разработать меры поддержки для стримингового сообщества и консолидировать участников российской гейм-индустрии.

«Мы понимали, что не хватает российских качественных продуктов в гейм индустрии, и сейчас это стало ещё более очевидно. Нам важно дать возможности реализации не только для стримеров и игроков, но и для IT-специалистов», — отметил Даниил Смирнов.

Одной из таких площадок может стать проект Atom Community. Он базируется на российских серверах, и его скорейшему запуску ничего не угрожает.

Atom Community — проект на платформе RAGE: MP в GTA5. Это игра, которая объединяет стримеров и игроков, которые смогут взаимодействовать не только в игре, но и в реальной жизни.