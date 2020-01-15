Депутат Госдумы поддержал заявление Путина о необходимости борьбы с искажениями истории

Белик указал на участившиеся в последние годы попытки некоторых зарубежных политиков переврать факты истории в собственных целях.

«Предложение президента — ожидаемая реакция на систематические попытки некоторых зарубежных политиков переписать историю. Недопустимо, когда звучат голословные заявления, не подкрепленные никакими фактами или архивными документами», — заявил депутат.

Ранее сайт RТ писал, что в послании Федеральному собранию глава государства подчеркнул, что Россия должна отметить фактами на «наглое вранье» и «попытки переиначить историю». Это заявление Владимир Путин сделал в связи с грядущей 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

«Для России 9 Мая — самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг», — напомнил президент и призвал думать о том, какой будет история в глазах будущих поколений.

«Иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты», — заявил Путин.