    15 января 2020, 15:49

    Депутат Госдумы поддержал заявление Путина о необходимости борьбы с искажениями истории

    Ирина Нагайникова

    Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик согласился со словами президента РФ Владимира Путина о необходимости пресекать искажения исторических фактов. Об этом сообщил сайт RT.

    Белик указал на участившиеся в последние годы попытки некоторых зарубежных политиков переврать факты истории в собственных целях.

    «Предложение президента — ожидаемая реакция на систематические попытки некоторых зарубежных политиков переписать историю. Недопустимо, когда звучат голословные заявления, не подкрепленные никакими фактами или архивными документами», — заявил депутат.

    Ранее сайт RТ писал, что в послании Федеральному собранию глава государства подчеркнул, что Россия должна отметить фактами на «наглое вранье» и «попытки переиначить историю». Это заявление Владимир Путин сделал в связи с грядущей 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

    «Для России 9 Мая — самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг», — напомнил президент и призвал думать о том, какой будет история в глазах будущих поколений.

    «Иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты», — заявил Путин.