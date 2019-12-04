Так политик отреагировал на слова главы комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста, который заявил, что в случае введения санкций со стороны США против «Северного потока — 2» Берлину «необходимо задуматься о контрмерах».

Дмитрий Новиков высказал позицию, что, если Германия — независимое государство, то она сама должна реализовывать свои национальные интересы. И никто не имеет право что-то навязывать.

«Голоса разума, которые все чаще раздаются в Париже, Берлине и других европейских столицах, связаны с тем, что к этому все больше побуждает политика Соединенных Штатов», — сказал Дмитрий Новиков.

Также депутат отметил, что европейские страны больше заинтересованы в российском газе.

«США пытаются убедить европейцев в том, что, помимо сугубо экономических расчетов, есть какие-то другие и нужно идти на жертвы ради мифической энергетической безопасности европейцев. Но в итоге получается, что, кроме голого финансового интереса, Штаты ничего не преследуют», — сказал парламентарий.