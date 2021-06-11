Депутат Госдумы поддержал идею увеличить возраст покупки оружия до 21 года

Инициативу властей Татарстана увеличить возраст покупки оружия до 21 года поддержал зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции и член «Единой России» Анатолий Выборный, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«В настоящее время сформировался достаточно сильный запрос на то, чтобы увеличить возраст, с которого наступает право на оружие», — заявил он.

На это имеется целый ряд объективных причин. Сегодня эксперты наблюдают позднее психологическое взросление человека. Не все совершеннолетние в нестандартной ситуации в состоянии адекватно оценить степень последствий своих действий и взять ответственность за поступки.

«Это объективное обоснование, эта тенденция наблюдается», — отметил Выборный.

Ранее депутаты из Татарстана призвали увеличить размер штрафов с 500 рублей до пяти тысяч за нарушение правил хранения оружия, а также ввести возможность его конфискации. Данную меру стоит применять к людям, задержанным в пьяном виде или отказавшимся выполнять требования полиции о прохождении медицинского освидетельствования. Требования не должны распространяться на граждан, проходящих воинскую службу, добавили в госсовете Татарстана. Также его представители одобрили повышение возраста приобретения оружия с 18 до 21 года.