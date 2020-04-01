Депутат Госдумы оценил необходимость вести журнал о здоровье на карантине
Федот Тумусов, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, пообщался с RT. Он прокомментировал предложение, чтобы прибывшие в Россию и находящиеся на карантине вели журнал о самочувствии на портале «Госуслуги».
Депутат заявил, что это вынужденная мера, она направлена на повышение ответственности тех людей, которые могут потенциально заразить других. По его словам, данная мера может не понравиться, так как писать отчеты никто не хочет. Но сейчас приоритет — здоровье.