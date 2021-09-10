Депутат Госдумы оценил итоги переговоров Путина и Лукашенко

Депутат Госдумы Валерий Селезнев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал итоги встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что Белоруссия является ближайшим соседом России, поэтому важна любая интеграция с ней.

Депутат отметил, что товарооборот России с Белоруссией очень велик — больше, чем с любой европейской страной.

«Естественно, мы должны беречь товарооборот. Сейчас спотовые цены на газ в Европе доходят до 700 долларов за тысячу кубов. Но так было не всегда, стоимость может опуститься», — сказал Селезнев.

В рамках встречи Путина и Лукашенко главы государств согласовали 28 программ по Союзному государству, договорились о создании единого рынка нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии.