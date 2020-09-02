Депутат Госдумы оценил идею Волынец об отмене имущественного налога для ряда российских семей

Напомним, Волынец предложила отменить имущественный налог для многодетных семей до совершеннолетия младшего ребенка.

Депутат Госдумы подчеркнул, что готов поддерживать различные дополнительные меры, направленные на укрепление и развитие института семьи. По его словам, такие поддержки решают несколько вопросов: демографический, качества и продолжительности жизни.

Нилов подчеркнул, что для реализации предложения Волынец придется вносить изменения в законодательство.

«В данном случае налогового законодательства, потому как любые дополнительные льготы должны быть прописаны, соответственно, в Налоговом кодексе. То же самое касается, видимо, и необходимости изменения и Семейного кодекса», — пояснил депутат.