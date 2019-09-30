Депутат Госдумы отреагировал на условия Германии для снятия санкций с РФ

Германия назвала главное условие отмены санкций против России Подробнее

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал слова представителя Германии перекладыванием с больной головы на здоровую.

«Они снова пытаются переложить с больной головы на здоровую. Россия предпринимает все усилия для того, чтобы Минские соглашения были реализованы. При этом киевский режим до сих пор не выполняет свои условия», — объяснил он.

По его мнению, слова Зайберта можно воспринимать как предлог для того, чтобы сохранить незаконные ограничительные меры против России.

«Мы к ним уже привыкли, они по большому счету нам ущерба не наносят. Тем не менее это сдерживает развитие наших отношений с европейскими странами. Мы, конечно, хотели бы, чтобы они побыстрее отказались от неконструктивного подхода по отношению к России. Для нас язык санкций и давления совершенно неприемлем», — отметил Морозов.

Парламентарий добавил, что Россия поддерживает единственный формат взаимодействия — это переговоры, во время которых учитывают интересы всех государств.