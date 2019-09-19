Депутат Госдумы отреагировал на призыв украинского посла развалить Россию

Посол Украины в Сербии захотел раздавить Россию изоляцией Подробнее

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин считает, что Зеленскому необходима команда, которая будет налаживать отношения Украины с Россией.

«Безусловно, подобное заявление вызывает недоумение. Стоит отметить, что сегодня действия украинского лидера Владимира Зеленского носят противоречивый характер, но, вместе с тем, внушают осторожный оптимизм. И если президент и его представители настроены на конструктивные отношения с Россией, им необходимо подобрать соответствующую команду, которая будет действовать во благо, а не вопреки. Заявления же посла Украины в Сербии говорят о раздрае и попытке внести деструктивизм в отношения между нашими странами», — заявил парламентарий.

По его словам, такая позиция украинского посла «вредит команде действующего главы государства».

«Российский народ является братским для украинского. Разрыв отношений послужит во благо только внешним угрозам», — заключил Юрий Швыткин.