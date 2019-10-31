Депутат Госдумы отреагировал на новые стратегии США по сдерживанию России

Американские СМИ назвали армию США слабой для противостояния России Подробнее

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что всяческие попытки США выставить Россию как противника устарели.

«Американская доктрина понятия России как противника устарела, на сегодняшний день уже нет сильных и слабых мест. Кроме того, в отношении России не действует практика нанесения ракетных ударов с дальних территорий, потому что она сама располагает современными крылатыми ракетами и регулярно следит за носителями ракетного вооружения, которые появляются в потенциальной близости от наших берегов», — объяснил парламентарий.

Ранее СМИ США заявили, что американская армия обладает низким военным потенциалом. Поэтому США сейчас лоббируют агрессивную стратегию, суть которой заключается в том, что американцы имеют доступ к любой точке мира из которой могут ущерб нанести Китаю или России.