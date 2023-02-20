Власть 20 февраля 2023, 09:18 Депутат Госдумы отметил эффективность ЧВК «Вагнер» Депутат Госдумы Саблин отметил эффективность ЧВК «Вагнер» в рамках СВО РИА «Новости»

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Частная военная компания «Вагнер» показывает себя в рамках спецоперации на Украине как эффективная структура, взаимодействие с ней налажено. Такое заявление сделал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, который возглавляет подразделение аэроразведки БАРС «Каскад», в интервью ТАСС.

«Это очень эффективная структура. В ее составе есть и добровольцы — члены нашего „Боевого братства“ (всероссийская общественная организация ветеранов — прим. ред.), которые с честью там воюют. Взаимодействие есть», — сказал парламентарий.

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Саблин добавил, что добровольческий отряд БАРС «Каскад» наладил контакт с ЧВК, структуры обмениваются друг с другом информацией. Депутат отметил, что если бойцы находят цели в зоне ответственности компании «Вагнер», то передают их военным этой организации. Последние эффективно отрабатывают задание.

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Ранее в СМИ появилась информация, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону украинских сил в Берховке. По предварительным данным, вагнеровцы смогли занять северную часть населенного пункта.