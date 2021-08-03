Депутат Госдумы от Крыма ответил украинскому министру по ситуации с полуостровом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России «камнями с неба» из-за ситуации с Крымом. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал его заявление. Он отметил, что Крым вернулся в состав России законным путем. Об этом сообщил RT.

«Кулебе нравится слушать самого себя и неважно, о чем ведется речь — о реальных вещах или об ахинее. Главное, чтобы он с апломбом выступил, как ему кажется, перед мировой аудиторией, все остальное вторично. Во всем идет европейский подход, даже вспомнил, как Франция свои провинции возвращала», — отметил Бальбек.

Политик подчеркнул также, что высказывание украинского депутата является лишь громкими словами.