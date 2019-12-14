Депутат Госдумы объяснил, почему важно ввести новое почетное звание для городов

Предложение президента России Владимира Путина о введении почетного звания «Город трудовой доблести» является очень правильным. Труженики тыла внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне и присвоение нового статуса будет для них крайне значимо. Такое мнение в разговоре с «360» выразил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«Я считаю, что это очень правильное решение. К сожалению, уходит поколение участников Великой Отечественной Войны, но еще [есть] большое количество тружеников тыла. Тех, кто зачастую подростками, детьми, работая на заводах, работая по 12 часов, обеспечивали и ковали победу», — сказал Исаев.

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Он напомнил, что в первые же месяцы войны значительное количество предприятий были эвакуированы в тыл. Тогда целый ряд городов превратился в мощные заводы по производству военной техники. В качестве примера депутат привел Ижевск в Удмуртской республике, который вооружал советскую армию.

«Сегодня в этих городах живет много людей, которые относятся к почетной категории тружеников тыла. Они внесли очень весомый вклад в победу в Великой Отечественной Войне и я думаю, что присвоение городам, в которых они живут, нового статуса город трудовой доблести для них морально будет очень важно, очень значимо и почетно», — подчеркнул Исаев.

По словам депутата, введение нового звания станет важным вкладом в празднование 75-летия Победы. Также он выразил уверенность, что 2020-й станет годом, когда труженикам тыла будет уделяться больше внимания и оказываться необходимая социальная поддержка.

Законопроект об установлении в стране почетного звания «Город трудовой доблести» внес на рассмотрение в Госдуму президент России Владимир Путин. Согласно документу, новый статус будут присваивать тем говорам, жители которых внесли значительный вклад в Победу. В этих населенных пунктах установят памятные стелы и будут запускать салюты 1 и 9 мая, а также в День города.