Депутат Госдумы объяснил, почему Россия и Япония не могут договориться о мире

Подписанию мирного договора препятствует позиция Токио, отметил политик. Особенно это касается того, что японцы увязывают территориальные претензии вокруг Южных Курил с соглашением.

«Есть результаты Второй мировой войны, в рамках этих результатов Япония потерпела поражение как сторона-агрессор», — заявил Новиков.

Он считает усилия Токио напрасными, а позицию Японии — спекуляцией. К тому же, в Конституцию России внесены поправки, усиливающие защиту территориальной целостности государства.

По мнению депутата, без мирного договора «можно жить», а проблема «северных территорий» существует для Японии, но не для России. Парламентарий предложил властям Японии развивать экономическое сотрудничество с Москвой. Пока что имеются обстоятельства, препятствующие этому. К ним относится значительная зависимость Токио от политики Вашингтона. Также Новиков упомянул американские базы на японской территории и попытку постоянно увязывать проблему мирного договора с темой «северных территорий».

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга выразил сожаление из-за отсутствия мирного договора с Россией. Также прозвучал тезис о захвате Курил, об этом было сказано на ежегодном общенациональном съезде страны, который проходит в день северных территорий.

День северных территорий празднуется в Японии в годовщину подписания с РФ Симодского трактата 1855 года. Согласно нему Токио отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Это острова, возвращения которых власти требуют от России после окончания Второй мировой войны.