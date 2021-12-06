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    06 декабря 2021, 10:51

    Депутат Госдумы объяснил, почему QR-коды не нарушают конституционные права россиян

    Депутат Госдумы Матвейчев объяснил, почему QR-коды не нарушают Конституцию

    Екатерина Шамина

    При введении QR-кодов конституционное право россиян не нарушается. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев.

    Депутат Госдумы объяснил, почему QR-коды не нарушают конституционные права россиян

    Политик отметил, что в чрезвычайных ситуациях можно вводить ограничения для сохранения жизни и здоровья населения. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    «В Конституции есть право на жизнь. В Конституции написано, что в чрезвычайных ситуациях мы имеем право вводить любые меры для сохранения жизни граждан», — сказал парламентарий.

    Матвейчук добавил, что система QR-кодов устанавливает условия, а не ограничивает свободу передвижения, которая предусмотрена Конституцией. Он сравнил это с предъявлением паспорта при посадке на самолет.

    «Я могу сейчас пойти и сесть на самолет, но у меня попросят паспорт и деньги. Мы таких разделений видим миллионы. Конституция дает общие нормы и общие правила, и они конкретными законами применяются», — сказал он.

    Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нужно как можно быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне. С помощью QR-кодов, считает он, нужно жестко разграничивать общение вакцинированных и невакцинированных.