Депутат Госдумы объяснил, почему QR-коды не нарушают конституционные права россиян

При введении QR-кодов конституционное право россиян не нарушается. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев.

Политик отметил, что в чрезвычайных ситуациях можно вводить ограничения для сохранения жизни и здоровья населения. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«В Конституции есть право на жизнь. В Конституции написано, что в чрезвычайных ситуациях мы имеем право вводить любые меры для сохранения жизни граждан», — сказал парламентарий.

Матвейчук добавил, что система QR-кодов устанавливает условия, а не ограничивает свободу передвижения, которая предусмотрена Конституцией. Он сравнил это с предъявлением паспорта при посадке на самолет.

«Я могу сейчас пойти и сесть на самолет, но у меня попросят паспорт и деньги. Мы таких разделений видим миллионы. Конституция дает общие нормы и общие правила, и они конкретными законами применяются», — сказал он.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нужно как можно быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне. С помощью QR-кодов, считает он, нужно жестко разграничивать общение вакцинированных и невакцинированных.