Депутат Госдумы не исключил возможность зеркального ответа в случае санкций против «Аэрофлота»

Предположения о возможных санкциях ЕС в отношении российской компании «Аэрофлот» в связи с ситуацией на белорусско-польской границе абсурдны. Перевозчик не имеет отношения к миграционному кризису. Однако Россия в случае ограничительных мер может ответить зеркально. Такое мнение в разговоре с «360» выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Где миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши и где „Аэрофлот“. Абсурдность ситуации столь очевидна, что остается некая доля надежда на здравый смысл», — сказал Новиков.

По его словам, нужно всегда уметь разделить обсуждение каких-либо проблем, в том числе перспектив введения санкций, и их введение.

«Я думаю, что отвечать на этот вызов можно и нужно будет тогда, когда он будет четко сформулирован», — отметил депутат.

Пока же Запад ограничивается заявлениями, не нужно придавать таким словам слишком много значения. Ведь именно этого эффекта противоположная сторона и добивается.

«[Если санкции введут], нужно будет установить взаимосвязь между конкретными властями, которые пойдут на введение санкций, и их связь с соответствующим авиакомпаниями. Хотя так как в дипломатии существует принцип зеркальности, то те проблемы, которые создадут для нас наши западные партнеры, должны получать соответствующий ответ», — подчеркнул Новиков.

Ответ может быть симметричным — вязанным с введением санкций против конкретный авиакомпании — или ассиметричным, когда ответ будет создаваться в иной плоскости, заключил собеседник «360».

Ранее Blomberg написало, что Евросоюз может ввести санкции против «Аэрофлота», из-за того что авиакомпания якобы перевозит в Минск мигрантов с Ближнего Востока. «Аэрофлот» уже опроверг данное сообщение.