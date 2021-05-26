Депутат Госдумы назвал провокационным запрет Украины на импорт белорусской и российской электроэнергии

Зампред думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий обсудил с RT решение украинских властей запретить до 1 октября импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

«Это решение является провокационным для всего народнохозяйственного комплекса Украины и для жителей страны. <…> Но, что куда важнее, оно снижает инвестиционную привлекательность Украины, которая и так на самом низком уровне», — подчеркнул депутат.

По его словам, подобные запреты демонстрируют некомпетентность киевских комиссий и политиков. Он добавил, что украинская стороны, стараясь угодить Западу, готова уничтожить собственных граждан, заморозив все системы жизнеобеспечения.