«Потеряли грамотного и порядочного человека». Депутат Чепа — о Жириновском
Депутат «Справедливой России» увидел в смерти Жириновского утрату для российской политики
Ушел из жизни глава партии ЛПР Владимир Жириновский. Его коллега по парламенту депутат «Справедливой России», заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа узнал о смерти политика от «360» и выразил сожаления.
Он не сразу поверил в уход Жириновского из жизни, поскольку ранее были вбросы о кончине политика. Чепа заявил, что Россия лишилась невероятного человека, который много сделал для своей страны.
«Это огромная утрата для парламента и для всей российской политики. Мы потеряли очень грамотного, очень порядочного человека. Он служил Родине, не жалея себя, отдавая всего себя для служения Отчизне. Это очень тяжелая утрата. И я очень сожалею об этом», — сказал он.