Ушел из жизни глава партии ЛПР Владимир Жириновский. Его коллега по парламенту депутат «Справедливой России», заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа узнал о смерти политика от «360» и выразил сожаления.

Он не сразу поверил в уход Жириновского из жизни, поскольку ранее были вбросы о кончине политика. Чепа заявил, что Россия лишилась невероятного человека, который много сделал для своей страны.

«Это огромная утрата для парламента и для всей российской политики. Мы потеряли очень грамотного, очень порядочного человека. Он служил Родине, не жалея себя, отдавая всего себя для служения Отчизне. Это очень тяжелая утрата. И я очень сожалею об этом», — сказал он.