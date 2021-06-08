Депутат Госдумы: НАТО рассматривает Украину как сферу своих интересов

Первый зампред думского Комитета по международным делам Дмитрий Новиков обсудил с RT перспективы вступления Незалежной в Североатлантический Альянс.

«НАТО рассматривает Украину как сферу своих интересов, при этом не считая нужным допускать Украину к полноправному членству», — заметил депутат.

По его словам, военный блок исходит из того, что у него есть некая правовая основа, а Украина не соответствует критериям государства, которое может быть принято в Альянс. При этом в НАТО понимают зависимость Киева не только от Вашингтона, но и от Брюсселя и прочих европейских столиц.

«Зависимость так велика, что там, где и когда потребуется использовать Украину в своих авантюрах, в том числе и военного характера, они смогут это делать и без принятия Украины в НАТО», — подчеркнул парламентарий.