Власть 27 января 2023, 11:33 Депутат Госдумы Наталья Костенко предложила запретить к продаже с торгов ипотечные квартиры банкротов

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Владельцев ипотечных квартир могут защитить от потери единственного жилья при признании банкротства. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Наталья Костенко. Об этом сообщила «Парламентская газета».

В настоящее время нельзя продать квартиру должника с торгов, если это единственное жилье, и у человека есть семья, которой некуда больше идти. Но исключение составляет ипотечная квартира. Причем претендовать на ее реализацию могут даже сторонние должники, а не банк-кредитодатель. Дело в том, что если у человека есть сторонние долги более полумиллиона, даже при внесенных ипотечных платежах, его могут признать банкротам, а квартиру пустить с молотка.

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«Сложившаяся негативная судебная практика, в которой граждане-должники, в том числе военнослужащие, при рассмотрении дел об их личном банкротстве при условии надлежащего выполнения ипотечных обязательств лишаются единственного жилья, ставит под сомнение конституционные государственные гарантии в сфере жилищного обеспечения граждан, в том числе военнослужащих», — написала Наталья Костенко в письме замминистру финансов Алексею Моисееву.

То есть депутат предложила внести поправки в закон о банкротстве. Чтобы он защитил ипотечников и позволил им продолжить гасить заем на жилье на изначальных условиях. При этом потребуется дополнительное соглашение и поручитель, но зато жилплощадь удастся сохранить.