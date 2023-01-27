Власть 27 января 2023, 11:31 Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил развивать в России инклюзивный туризм

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Туристические маршруты в России хотят адаптировать для всех категорий населения, включая пожилых и инвалидов, на этом настаивает депутат Госдумы Ярослав Нилов. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Над развитием инклюзивного туризма в России будет работать специальная экспертная группа, созданная на базе Комитета по труду и социальной политике. Дело в том, что около 30% населения России — это маломобильные граждане, 9% из которых — инвалиды. И они тоже хотели бы путешествовать, но часто не имеют такой возможности. Потому что большинство туристических маршрутов не предназначены для людей с ограниченными возможностями. Нет элементарных пандусов, оборудования для слабовидящих, а о посещении достопримечательностей колясочниками вообще не идет и речи.

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«В стране огромный потенциал для туризма, в том числе инклюзивного. Надо создавать безбарьерную среду, чтобы маломобильные группы граждан могли пользоваться туристическими услугами, инфраструктурой. Для них надо обеспечить нормальный отдых», — подчеркнул Ярослав Нилов.

По итогам работы экспертной группы депутат планирует отправить предложения для изменения требований к туристическим маршрутам в Правительство.