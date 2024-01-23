Власть 23 января 2024, 21:59 Депутат Госдумы извинился перед Кадыровым за высказывания о мусульманах Депутат ГД Матвеев извинился перед Кадыровым за свои слова о мусульманах РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Михаил Матвеев попросил прощения за свои слова о мусульманах после критики главы Чечни Рамзана Кадырова. Видео с его извинениями опубликовал Telegram-канал Baza.

Все началось с недавнего интервью Матвеева, в котором он высказался о миграционной политике России. Депутат предрек, что Россия станет кузницей радикального ислама, и отметил, что в стране будут жить люди из XVI–XVII веков. После этого Кадыров обратился в компетентные органы и попросил оценить выступление Матвеева.

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В итоге депутат решил объясниться перед главой Чечни. Парламентарий отметил, что имел в виду «шайтанов и террористов», с которыми ведут борьбу российские военные и глава РФ Владимир Путин.

«Если кто-то из моих братьев, коллег, бойцов воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться, потому что я имел в виду тех радикалов», — заявил Матвеев.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Росгвардии из 94-го полка оперативного назначения отправились в зону СВО. По его словам, военные обладают арсеналом современного вооружения и техники.