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    30 декабря 2021, 12:28

    Депутат Госдумы Хинштейн прояснил, что такое «ненависть к стране»

    Екатерина Боснак

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн прояснил, что такое «ненависть к стране». В своем Telegram-канале он отметил, что эта категория не юридическая, и призвал журналистов быть более внимательными.

    Депутат Госдумы Хинштейн прояснил, что такое «ненависть к стране»

    «К сожалению, „ненависть к стране“ — категория не юридическая. Рекомендую журналистам, тиражирующим новость, что „депутат ГД предложил лишать оппозиционеров гражданства“, внимательно прочитать мой пост в ТГ», — укорил некоторых представителей СМИ Хинштейн.

    В своем посте чиновник предложил рассмотреть возможность для расширения полномочий президента не только для того, чтобы упрощать процедуру получения гражданства, но и для его лишения — в том числе полученного по праву рождения.

    Высказывание депутата вызвало большой отклик в СМИ, потому что было трактовано неоднозначно.

    Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства РФ. Он придет на смену существующим сейчас правилам, которые регулируют процедуру отмены решения о выдаче российского паспорта.