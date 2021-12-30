Депутат Госдумы Хинштейн прояснил, что такое «ненависть к стране»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прояснил, что такое «ненависть к стране». В своем Telegram-канале он отметил, что эта категория не юридическая, и призвал журналистов быть более внимательными.

«К сожалению, „ненависть к стране“ — категория не юридическая. Рекомендую журналистам, тиражирующим новость, что „депутат ГД предложил лишать оппозиционеров гражданства“, внимательно прочитать мой пост в ТГ», — укорил некоторых представителей СМИ Хинштейн.

В своем посте чиновник предложил рассмотреть возможность для расширения полномочий президента не только для того, чтобы упрощать процедуру получения гражданства, но и для его лишения — в том числе полученного по праву рождения.

Высказывание депутата вызвало большой отклик в СМИ, потому что было трактовано неоднозначно.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства РФ. Он придет на смену существующим сейчас правилам, которые регулируют процедуру отмены решения о выдаче российского паспорта.