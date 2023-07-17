Власть 17 июля 2023, 16:52 Депутат Госдумы Гусев предложил обеспечить многодетные семьи поселковыми домами в Новой Москве

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Многодетным семьям лучше давать дома в поселках Подмосковья, их проще монетизировать и расширять, а также легче обеспечить всей необходимой инфраструктурой. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился автор инициативы, замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

По его словам, на одно поселение, где живут много многодетных семей, можно построить один сад, школу и поликлинику и получить 100-процентную заполняемость. При этом не будет потерь в качестве. Также депутат отметил, что важно оказать господдержку в процессе переселения семей за город.

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