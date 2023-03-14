Власть 14 марта 2023, 18:30 Депутат Госдумы Гулин досрочно сложил мандат Постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Гулина внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Новые люди» Максима Гулина внесла на рассмотрение нижней палаты парламента комиссия по мандатным вопросам. Документ доступен в электронной базе данных.

В качестве даты прекращения действия депутатского статуса указано 13 марта. В документе особо отмечается, что Гулин сам подал письменное заявление о сдаче мандата в связи с переходом на другую работу.

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«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Гулина Максима Алексеевича <…> 13 марта 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — сказано в тексте документа.

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В пресс-службе фракции «Новые люди» сообщили, что Гулин переходит на работу в исполнительную власть, чтобы реализовать наработанные инициативы. Сам депутат в беседе с РБК заявил, что планирует работать в Москве. Свою новую должность он назвать отказался.