14 марта 2023, 18:30
Депутат Госдумы Гулин досрочно сложил мандат
Постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Гулина внесли в Госдуму
Проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Новые люди» Максима Гулина внесла на рассмотрение нижней палаты парламента комиссия по мандатным вопросам. Документ доступен в электронной базе данных.
В качестве даты прекращения действия депутатского статуса указано 13 марта. В документе особо отмечается, что Гулин сам подал письменное заявление о сдаче мандата в связи с переходом на другую работу.
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«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Гулина Максима Алексеевича <…> 13 марта 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — сказано в тексте документа.
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В пресс-службе фракции «Новые люди» сообщили, что Гулин переходит на работу в исполнительную власть, чтобы реализовать наработанные инициативы. Сам депутат в беседе с РБК заявил, что планирует работать в Москве. Свою новую должность он назвать отказался.
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