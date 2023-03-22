Власть 22 марта 2023, 14:02 Депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, на чем основаны отношения России и Африки

Читать 360tv в

Африка — это регион с большим потенциалом, при развитии которого можно увидеть скорые результаты. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, Россия видит этот потенциал, в том числе экономический. Поэтому выстраивает с континентом здоровые отношения с заделом на будущее взаимодействие. Но, в отличие от Европы и Запада, у России нет цели высосать из Африки все ресурсы. Напротив, она заинтересована в развитии континента.

Реклама

«Наш подход — это равные отношения, мы видим, что африканцы это ценят, соответственно, они к нам поворачиваются, готовы сотрудничать, в ближайшем будущем те основы, которые были заложены, в том числе на переговорах в Москве, реализуются в серьезном продвижении вперед», — заявил Анатолий Аксаков.

Реклама

Авторы: