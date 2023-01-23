Власть 23 января 2023, 17:11 Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал возможность заключения мирного договора с Японией

Читать 360tv в

После того, как Япония присоединилась к антироссийским санкциям, возможность подписания мирного договора стала маловероятной. Об этом Lenta.ru рассказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, в текущих условиях будет трудно реализовать подписание мирного документа между Россией и Японией. Чепа подчеркнул, что желание японских дипломатов договориться является позитивным фактором.

Реклама

«Мы понимаем, что прошло уже очень много лет и существующие претензии Японии к Курильским островам поддерживались США, плюс холодная война. Попытки Японии выторговать закончились тем, что мы объявили, что это конституционно наши земли и посягательство на эти земли — это нарушение нашей Конституции», — заявил Алексей Чепа.

Реклама

Россия прекратила все обсуждения мирного договора и совместные проекты на Курильских островах в марте прошлого года в ответ на введенные Японией санкции.