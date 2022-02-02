Депутат: торговцев суррогатным алкоголем нужно высылать из России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев поддержал инициативу о выдворении из России торговцев суррогатным алкоголем и лишении их гражданства. Он посчитал эту идею весьма полезной для защиты здоровья граждан.

«Считаю разумной инициативой, направленной на защиту здоровья граждан. Я уже неоднократно выступал и буду выступать за такого рода действия к тем, кто сегодня травит и убивает наших граждан», — сказал он.

Также Хамзаев отметил, что алкоголь, в особенности суррогатный, часто становится причиной возникновения плохих ситуаций, является фактором социальной напряженности — повышает смертность, преступность, количество бытовых конфликтов.

Он добавил, что такая инициатива может понравиться далеко не всем, кто работает в алкогольном бизнесе, но поможет навести порядок в тяжелейшем сегменте регулирования алкогольного рынка.

Лишать торговцев поддельным алкоголем гражданства России и депортировать их на родину решили в Совфеде. Такие поправки сенаторы хотят внести в закон «О гражданстве РФ». Зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин уточнил, что, по информации МВД, 75% людей, которые производят нелегальный алкоголь, приехали в Россию из-за рубежа.