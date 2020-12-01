Депутат Госдумы объяснил, чем плохи пожилые политики

По данным издания, недавно кандидат в президенты США Джо Байден повредил стопу во время игры со своей собакой. Отмечается, что хрупкие кости не единственная проблема возрастного политика. По мнению некоторых специалистов, 78-летний Байден страдает от деменции, поскольку он забывает слова и путает свою родню.

«Деменция не лечится, но ее можно немного притормозить. Есть различные методики, которые позволяют это сделать. Если говорить о Джо Байдене, то есть всего одно, на мой взгляд, простое правило: политический деятель должен быть всегда с ясным умом и хорошей памятью», — обратил внимание Менделевич.

По его словам, это необходимо для принятия серьезных решений на государственном уровне.