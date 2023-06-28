Власть 28 июня 2023, 10:26 Депутат Горелкин: Роскомнадзор сможет блокировать сайты, которые манипулируют предпочтениями пользователей

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В России разработали законопроект, согласно которому Роскомнадзор возьмет на себя надзор над рекомендательными алгоритмами. Об этом «Парламентской газете» рассказал его автор, зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По словам депутата, очень важно принять такой закон, чтобы сайты не могли манипулировать мнением пользователей. Особенно актуально это сейчас, когда много западных атак. Следить за рекомендательными алгоритмами и их прозрачностью должен будет Роскомнадзор. Пока законопроект находится на стадии согласования.

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«Качество манипуляций сегодня достигло небывалого уровня, рекомендательные алгоритмы используют повсеместно, в том числе и в России, поэтому потребовался отдельный закон, чтобы урегулировать их работу. Наш законопроект — первый в стране, который касается сферы искусственного интеллекта», — подчеркнул парламентарий.

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