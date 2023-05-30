Власть 30 мая 2023, 23:10 Депутат ГД сравнил атаку дронов на Москву и удары по объектам на Украине Депутат ГД Морозов: атака на Москву не соизмерима с ударами по объектам на Украине РИА «Новости»

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Атака украинских дронов на Москву не может быть соизмерима с российскими ударами во военным целям на территории Украины. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Олег Морозов, его слова привело издание МК.ru.

«Никакой соизмеримости тут быть не может и не должно. Наша задача — уничтожать центры принятия решений, склады с оружием и резервуары с топливом. Каждый день!» — заявил парламентарий.

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Морозов отметил, что в ответ на российские удары по военным объектам Украина пытается нанести ущерб гражданским строениям на территории России. Депутат отметил, что нужно не только усовершенствовать защиту, но и «масштабировать удары» по противнику.

Утром 30 мая киевский режим предпринял попытку атаковать Москву при помощи беспилотников. Все восемь БПЛА не достигли цели, сообщили в Минобороны России. Три из них при помощи средств РЭБ заставили сменить направление, еще пять сбили в Подмосковье при помощи ЗРПК «Панцирь-С».