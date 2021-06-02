Депутат ГД согласился со словами украинского коллеги об ошибке Незалежной в отношениях с РФ

Первый зампред думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий обсудил с RT слова украинского депутата Вадима Рабиновича о том, что фатальной ошибкой для экономики Незалежной стал отказ от торговых отношений с РФ.

«Согласен на 100%, потому что продолжаю поддерживать связь со своими товарищами, с нашими организациями, которые находятся на территории Украины. <…> Все в один голос говорят о том, что на сегодняшний день простые люди не понимают той политики, которая проводится Украиной», — рассказал депутат.

Он напомнил, что стремление украинского руководства попасть любыми способами «хотя бы на приставной стул» Евросоюза и Североатлантического Альянса не увенчалось успехом. По словам парламентария, власти Украины пытается продать себя, забывая о своем народе и своих территориях.