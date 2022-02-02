Депутат ГД Швыткин счел никчемными ответы США и НАТО

Зампред думского Комитета по обороне Юрий Швыткин обсудил с «Газетой.ru» ответы Соединенных Штатов и Североатлантического Альянса на предложения России по гарантиям безопасности.

Парламентарий заметил, что США проигнорировали ключевые моменты, обозначенные Россией: возвращение к положениям основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года, неразмещение ударных комплексов вблизи российских границ и непродвижение НАТО на восток. Депутат выразил сожаление, что эти требования не реализованы с американской стороны.

«Я считаю, что эти ответы в данном случае никчемные, не устраивающие нашу страну, это попытка вильнуть хвостиком со стороны США», — подчеркнул Швыткин.