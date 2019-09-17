Депутат ГД предложил выделять субсидии специалистам с пропиской на Дальнем Востоке

Программа «Трудовая мобильность» предполагает субсидию переселенцу, который переезжает на Дальний Восток на квалифицированную работу. Размер выплаты составляет 225 тысяч рублей. В некоторых регионах Дальнего Востока, где есть дополнительные средства, сумма подъемных может достигать миллиона рублей.

Однако сейчас субсидии выдают только выпускникам, которых пригласили на Дальний Восток по востребованным специальностям, и не охватывают специалистов с местной пропиской, сообщило информационное агентство Nation News.

Зампредседателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь считает несправедливой такую программу, поскольку она ставит граждан в неравное положение.

«Есть такие случаи, когда студенты с дальневосточной пропиской едут обучаться в центральные районы страны, чтобы получить специальность, которую они не могут получить в высших учебных заведениях Дальнего Востока. Потом, когда они получают профессию, они возвращаются на Дальний Восток и оказываются в неравных условиях с теми, кого привлекают из центральных регионов страны», — объяснила она.

По ее мнению, выпускникам вузов с дальневосточной пропиской также нужно выдавать денежную субсидию, чтобы у них был стимул вернуться в родные края.