Шойгу попросили дать отсрочку учителям начальной и средней школы | 360°

Власть 27 сентября 2022, 07:22 Поделиться Telegram

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Viber Шойгу попросили дать отсрочку учителям начальной и средней школы Депутат Госдумы Лантратова попросила министра Шойгу дать отсрочку учителям школы РИА «Новости»

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Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с идеей расширить список людей, которые не соответствуют критериям частичной мобилизации. Речь идет об учителях младших и средних классов. Она обратилась с просьбой к министру обороны РФ Сергею Шойгу рассмотреть эту инициативу. Копия запроса оказалась в распоряжении РИА «Новости».

«Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования», — говорится в письме.

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Депутат, ссылаясь на указ президента РФ об объявлении частичной мобилизации и разъяснения Минобороны РФ по данному вопросу, заявила, что служившие в армии педагоги-мужчины «попадают под частичную мобилизацию и подлежат призыву на военную службу».

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Парламентарий добавила, что в школах не хватает учителей-мужчин по таким дисциплинам, как физкультура, труд и информатика.

По ее словам, факт того, что у российской школы «женское лицо», плохо сказывается «на психологическом здоровье мальчиков, особенно тех, кто растет в неполных семьях».

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Шойгу заявил, что в стране собираются призвать 300 тысяч резервистов.

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