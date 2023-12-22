Власть 22 декабря 2023, 11:05 Имущество США в России предложили конфисковать Депутат Госдумы Шеремет предложил инициировать процедуру конфискации активов США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, которая в качестве ответной меры позволит конфисковать активы США в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Накануне газета The New York Times, ссылаясь на источники среди американских чиновников, сообщила, что власти США ведут переговоры с союзниками о возможности отправки замороженных российских активов Украине. Речь идет о 300 миллиардах долларов, принадлежащих Центробанку России. Утверждается, что в случае одобрения решения Киев может получить помощь в конце февраля 2024 года.

Реклама

Шеремет прокомментировал эту новость, заявив, что США и их «прихвостни» должны помнить о соизмеримом ответе. По его словам, воровство в крупных размерах заставит Россию ввести зеркальные меры.

«Чужого России не надо, но сейчас ей просто не оставляют выбора», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что в качестве превентивных мер нужно запустить процедуру, которая позволит оперативно принять решение о конфискации активов США, находящихся в России.

Ранее в МИД Великобритании пообещали изучить вопрос о законности конфискации активов. В Минфине России напоминали, что действия Запада в отношении российских активов не останутся без ответа.