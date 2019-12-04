Депутат ГД объяснил, насколько реально присутствие НАТО в Донбассе после призыва Украины

«Войска НАТО не войдут в Донбасс — они не сумасшедшие. Они понимают, что подобное приглашение будет являться провокационным. Боевой дух ЛНР и ДНР в десятки раз сильнее, чем у тех людей, которые придут в составе НАТО. При этом на территорию Луганска и Донецка сразу хлынет поток добровольцев. И тогда уже альянсу придется спасать своих солдат от уничтожения. Это развязывание конфликта, который никому не нужен. Ни США, ни НАТО, ни странам Европы», — заявил Виктор Водолацкий.

Депутат предположил, что Украина пытается решить конфликт в Донбассе за счет НАТО. Водолацкий выразил сомнение, что из этого что-то получится.

«Киев должен сам принимать решения и брать ответственность за свои действия перед людьми, которые выбрали Зеленского. В первую очередь должны быть радикальные меры по уничтожению нацистов „Правого сектора“ (это организация запрещена в РФ) на территории Украины», — сказал депутат.

Депутат высказал мнение, что такие призывы Киева показывают направление украинской политики на ближайшие годы. Поэтому не стоит ожидать от Киева каких-то шагов в сторону улучшения ситуации в Донбассе.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Киев считает США своим стратегическим партнером. Также он рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский не принимает участие в саммите НАТО, поскольку страна не входит в альянс.

«Хочу напомнить, что мы стараемся стать частью НАТО много лет и, несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. И об этом я хочу еще раз напомнить лидерам альянса», — заявил Пристайко.

По мнению Виктора Водолацкого, встреча «нормандской четверки» постоянно находится под угрозой срыва из-за антироссийских высказываний со стороны Украины. Политик уверен, что необходимо проанализировать все высказывания украинской стороны за последнее время. По его словам, ни одно украинское ведомство не заявило, что Киев хочет найти компромисс по Донбассу, что хотят мира.

«Встреча „нормандской четверки“ из-за высказываний Киева постоянно находится под угрозой срыва. Они это делают специально. Для того, чтобы компромисс не был достигнут на саммите. И, соответственно, чтобы гражданская война в Донбассе не была окончена. Киев понимает, что сегодня проигрывает по внутриукраинским вопросам. Гражданам Украины надоело все, что было при Петре Порошенко и то, что продолжает Владимир Зеленский, который прикрывается националистами и нацбатальонами как щитом. Они сегодня определяют не только внутреннюю, но и внешнюю политику Украины», — заключил Виктор Водолацкий.