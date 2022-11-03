Депутат ГД Картаполов заявил, что вопрос изменения срока службы в армии требует проработки | 360°

Власть 03 ноября 2022, 14:47 Депутат ГД Картаполов заявил, что вопрос изменения срока службы в армии требует проработки Депутат Картаполов: вопрос изменения срока службы в армии требует обсуждения с силовиками Телеканал "360"

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Вопрос возможного изменения срока службы в армии нужно тщательно изучить и обсудить, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в возглавляемом им комитете пока нет законодательных инициатив на эту тему, сообщил ТАСС.

«Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами», — высказался парламентарий. Он добавил, что перед принятием тех или иных решений следует оценить все возможные нюансы.

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По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, вопрос об изменении срока службы в вооруженных силах в администрации президента не рассматривали. Он подчеркнул, что все будет зависеть от запросов Минобороны России, поэтому решающий голос остается именно за министерством.

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Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил вернуть практику двухлетней службы в армии. По его словам, это оптимальный срок для качественной подготовки бойцов. Председатель комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев поддержал такое предложение.