Власть 27 июля 2023, 18:19 Депутат Гаврилов заявил, что России нужно отказаться от доллара во взаимных расчетах с Африкой

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Чтобы ослабить западное влияние или вовсе от него избавиться, России и Африке нужно переходить на расчеты в национальной валюте. Таким мнением с Life поделился председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он подчеркнул, что у российско-африканских отношений есть огромный потенциал. В частности, в области промышленности и атомной энергетики. Советский Союз активно строил на континенте такие объекты, и эту практику можно возродить. Кроме того, парламентарий призвал укреплять сотрудничество в оборонном секторе, наращивать товарооборот и вместе заниматься добычей полезных ископаемых. Тогда Россия и Африка смогут общими усилиями противостоять Западу.

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