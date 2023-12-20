Власть 20 декабря 2023, 11:15 Депутат Федоров предложил изменить маркировку иностранных агентов

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Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением внести изменения в маркировку иностранных агентов, повторяя ее на аудио- и видеоматериалах продолжительностью более 15 минут. Об этом написал RT.

По его словам, граждане, которые включили видео или аудио не с самого начала, не имеют возможности ознакомиться с информацией, что данный контент имеет отношение к лицу, признанному иностранным агентом.

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Федоров также предложил дублировать маркировку в конце трансляции независимо от ее продолжительности.