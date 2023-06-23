Власть 23 июня 2023, 10:39 Депутат Фаррахов предложил закупать дорогостоящие лекарства оптом

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Дорогостоящие лекарства для льготников сейчас закупаются индивидуально, для каждого конкретного случая проводят торги. Поэтому доктор медицинских наук, депутат Госдумы Айрат Фаррахов выступил с предложением приобретать одно наименование сразу для всех, кто в этом нуждается, сообщила «Парламентская газета».

По его мнению, это значительно ускорит процесс получения больными необходимых препаратов. Кроме того, такая мера позволит избежать разных цен или отмены проводимых торгов.

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«Сегодня законодательство о закупке чрезвычайно сложное, и процедура проведения торгов на каждого пациента избыточна. Но самое главное, чтобы нуждающиеся в лекарствах их быстро получали», — подчеркнул Айрат Фаррахов.

Он добавил, что лучше пусть препараты будут в запасе лежать на складе, чем проводить дополнительные торги каждый раз.

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