Власть 24 июля 2023, 11:33 Депутат Фаррахов предложил скрывать данные о компаниях, поставляющих компоненты для производства лекарств в Россию

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Ряд компаний ввозят в Россию компоненты для производства лекарственных препаратов и медицинского оборудований. По мнению доктора медицинских наук, депутата Госдумы Айрата Фаррахова, данные о них нужно закрыть, чтобы они не попали под санкции. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По словам парламентария, России удается избежать дефицита в фармакалогической сфере лиш благодаря параллельному импорту. И, если на компании, которые поставляют таким образом необходимые компоненты, будут наложены санкции, то это может серьезно усугубить ситуацию. Поэтому стоит скрыть данные о поставщиках из открытых таможенных баз.

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