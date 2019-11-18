Депутат Евгений Марченко: домашние побои не имеют отношения к православию

Марченко отметил, что еще в 2016 году необходимо было развивать законодательство в отношении домашнего насилия, а не декриминализировать побои.

«Статья была декриминализирована, и я считаю, что неправильно. Ведь под нее подпадали не только бытовые конфликты и разборки между мужем и женой, между сожителями, но и избиения детей», — объяснил депутат. Он указал, что на данный момент для лишения родительских прав необходимы какие-либо вопиющие случаи вроде алкоголизма или наркомании родителей. Забрать же ребенка из семьи домашнего тирана, где он постоянно подвергается истязаниям зачастую очень непросто.

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О побоях между супругами депутат также однозначно заявил, что это не позволительно. «Я знаю, что различные православные активисты и организации выступают против этого закона. Но ведь нигде в Евангелии не сказано, что муж может избивать жену. У нас, наоборот, везде говорится о том, что обязанность мужа — жену любить. А жена должна любить мужа. Так что домашние побои не имеют никакого отношения к православию», — пояснил депутат.

Марченко отметил важность включения в закон понятия «преследование», о чем уже говорила одна из его авторов Оксана Пушкина. Под этим термином понимаются, помимо прочего, неоднократные угрозы, навязчивые встречи и звонки.

«Если девушка, например, встречалась с парнем, а оказалось, что у него проблемы с психикой, и вот он начинает ее преследовать. Бывает и обратная ситуация: женщина преследует человека, который ей понравился, вмешивается в его жизнь. Физически угроз может и не быть, но она вторгается в его пространство, звонит его родственникам, на работу приезжает. Мне известны такие случаи. Необходимо оградить человека от такого навязчивого поведения», — пояснил он.

По словам Марченко, решение о запрете приближения должен принимать суд. Для реализации этой процедуры он предложил воспользоваться наработками других государств.