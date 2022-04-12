Депутат Драпеко рассказала, что в России не будут запрещать украинскую музыку

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко рассказала, что Россия не будет вводить ответных мер на запрет российской музыки на Украине. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Законопроект о запрете российской музыки внесли в Верховную раду. Драпеко сказала, что зеркальные меры Россия принимать не станет, так как музыка духовно обогащает людей.

«Наоборот, мы открыты для всего хорошего. Если это не нарушает, конечно, наше законодательство и не оскорбляет россиян, народ и государство», — рассказала она.