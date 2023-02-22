Власть 22 февраля 2023, 15:09 Депутат Дмитрий Белик объяснил, почему России было необходимо приостановить участие в ДСНВ

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Россия была вынуждена приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за нерациональных действий США, которые почувствовали собственную безнаказанность. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, России не оставили другого выбора. Потому что ядерной державе нельзя было ставить односторонние ультиматумы. А потом требовать допуск своих наблюдателей на российские объекты.

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«Наша страна не будет давать Америке информацию о состоянии своих ядерных объектов, и теперь Вашингтону следует задуматься о том, к чему привела пресловутая вседозволенность, которой решили упиваться Штаты, и какими будут последствия», — заявил Дмитрий Белик.

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